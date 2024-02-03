Во Франции босс итальянской мафии сбежал из тюрьмы благодаря простыням – его задержали (видео)

Правоохранителям удалось задержать босса итальянской мафии Марко Радуано.
Во Франции задержали ведущего босса итальянской мафии – Марко Радуано – сбежавшего из тюрьмы на Сардинии, используя простыни.
Об этом сообщает BBC.
Марко Радуано был арестован на Корсике. Он был в списке Европола наиболее разыскиваемых преступников Европы.
Босс итальянской мафии отбывал 24-летний срок заключения за торговлю наркотиками и другие преступления.
Радуано сбежал из тюрьмы строгого режима в феврале 2023 года, используя простыни, из которых он сделал веревки, чтобы спуститься по стене.
L' # evasione con #lenzuola del boss della #mafia Marco #Raduano https://t.co/Zno3LEJfns— Tg La7 (@TgLa7) February 2, 2024
Радуано был арестован в четверг в Альерии во время ужина в ресторане с молодой женщиной.
Итальянские власти объявили, что близкого помощника Радуано Джанлуиджи Трояно также задержали вблизи Гранады на юге Испании.
40-летний Радуано считается боссом преступного синдиката Фоджа, иногда называемого четвертой мафией Италии – после более известных организаций Сицилии, Калабрии и Неаполя.
"Задержание полицией за границей двух опасных беглецов Марко Радуано и его правой руки Джанлуиджи Трояно является еще одним серьезным ударом по организованной преступности", – заявил министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедоси.
Напомним, в Италии скончался босс мафиозного клана "Коза ностра".
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