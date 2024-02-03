Во Франции босс итальянской мафии сбежал из тюрьмы благодаря простыням – его задержали (видео)

Во Франции задержали ведущего босса итальянской мафии – Марко Радуано – сбежавшего из тюрьмы на Сардинии, используя простыни.

Об этом сообщает BBC.

Марко Радуано был арестован на Корсике. Он был в списке Европола наиболее разыскиваемых преступников Европы.

Босс итальянской мафии отбывал 24-летний срок заключения за торговлю наркотиками и другие преступления.

Радуано сбежал из тюрьмы строгого режима в феврале 2023 года, используя простыни, из которых он сделал веревки, чтобы спуститься по стене.

Радуано был арестован в четверг в Альерии во время ужина в ресторане с молодой женщиной.

Итальянские власти объявили, что близкого помощника Радуано Джанлуиджи Трояно также задержали вблизи Гранады на юге Испании.

40-летний Радуано считается боссом преступного синдиката Фоджа, иногда называемого четвертой мафией Италии – после более известных организаций Сицилии, Калабрии и Неаполя.

"Задержание полицией за границей двух опасных беглецов Марко Радуано и его правой руки Джанлуиджи Трояно является еще одним серьезным ударом по организованной преступности", – заявил министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедоси.

Напомним, в Италии скончался босс мафиозного клана "Коза ностра".

Читайте также: