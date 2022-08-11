Во Франции бушуют лесные пожары: эвакуировали десять тысяч жителей

Спасателям не удается усмирить пламя. Более того – пожар быстро распространяется. Уже уничтожено 6 тыс. га насаждений.

Об этом сообщает Le Figaro.

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, есть "большие подозрения, что пожар является актом поджогов". Отмечается, что из опасных районов в департаментах Ландес и Жиронда были эвакуированы десять тысяч жителей.

К тушению пламени привлекли более 1000 пожарных, 9 самолетов и 2 вертолета. Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что правительство страны мобилизует все средства для борьбы с огнем.

В свою очередь Дарманен призвал работодателей разрешить пожарным-волонтерам отбыть в их казармы, чтобы присоединиться к борьбе с огнем. "На территории страны одновременно пылает восемь масштабных пожаров. Все свидетельствует о том, что в ближайшие недели у нас будет много сложностей", — отметил министр.

Как сообщалось, на нефтебазе на Кубе раздался уже третий взрыв, огонь близится к четвертому резервуару с топливом. Самый масштабный за десятилетия пожар — грозит не только экономической, но и экологической катастрофой для кубинцев. Несмотря на усилия сотен пожарных — взять пламя под контроль не удается уже четвертые сутки.

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