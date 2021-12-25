Во Франции два дня подряд фиксируют рекорд по количеству COVID-больных

Во Франции два дня подряд фиксируют рекорд по количеству COVID-больных

Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в стране также достигло семимесячного максимума.

Во Франции в пятницу, 24 декабря, зафиксировали 94 124 новых случая заболевания COVID-19. Это самый высокий суточный прирост заражений в стране с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, отслеживающего статистику заболеваемости в мире.

Отмечается, что рекордный показатель инфицирования в государстве фиксируют уже второй день подряд. Между тем количество госпитализированных пациентов с коронавирусом достигло семимесячного максимума – почти 16,2 тыс. случаев.

"Семидневное скользящее среднее значение новых случаев также достигло нового рекорда – 66 417", — пишет The Guardian.

Тем временем Верховная комиссия по делам здравоохранения Франции (HAS) рекомендовала взрослым гражданам делать дополнительную прививку через три месяца после первичного курса вакцинации против COVID-19.

Как информирует AFP, таким образом эксперты надеются сдержать распространение нового штамма коронавируса "Омикрон".

Отмечается, что французский президент Эммануэль Макрон, в отличие от лидеров ряда других европейских стран, до сих пор отказывается ввести более жесткие карантинные ограничения для борьбы с "Омикроном", надеясь, что ревакцинация поможет предотвратить перегрузку системы здравоохранения.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.