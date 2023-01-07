Во Франции группа мужчин швырнула коктейли "Молотова" в посольство Турции

Во французском городе Марсель в ночь на 6 января четверо мужчин запустили коктейлями "Молотова" в фасад здания посольства Турции.

Об этом пишет BFM TV.

Нападение на дипучреждение произошло около 02:00 ночи в 8-м округе города.

Свидетелями инцидента стали несколько человек, которые сразу позвонили в полицию. По их словам, четыре человека бросили в турецкое посольство коктейли "Молотова" и сразу скрылись.

Почти сразу после нападения полиции удалось задержать двух нападающих – одного на месте происшествия, а второго – на площади Кастеллан. Еще двоих разыскивают.

После ареста мужчины рассказали полиции, что они курды. Впрочем, правоохранителям они известны не были. Их заключили под стражу и открыли уголовное производство.

Напомним, в Москве пытались сжечь военкомат – швырнули туда коктейли "Молотова".

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