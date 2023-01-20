Во Франции из-за блокирования средств может прекратить работу пропагандистский телеканал RT France

Сотрудники боятся, что не найдут новую работу из-за "клейма пропагандиста"

Во Франции заблокировали деньги российского пропагандистского телеканала RT France, против которого ранее Евросоюз ввел санкции. Теперь существование телеканала под вопросом.

Об этом сообщает издание Le Monde.

Шеф-редактор телеканала Ксения Федорова заявила, что все средства были заморожены по требованию Главного управления казначейства.

Она заявила, что это делает невозможным продолжение работы канала на тех условиях, которые были раньше. В издании сообщили, что денежные средства были заблокированы после введения девятого пакета санкций против РФ.

"RT France, вероятно, не сможет выплачивать зарплаты и подрядчикам", — говорится в материале.

Некоторые сотрудники опасаются, что теперь не смогут найти себе работу, потому что они работали в СМИ, на котором стоит клеймо "пропаганда".

Напомним, ранее сообщалось, что кремлевские пропагандисты выдвигают собственные "версии" трагедии — от работы украинской ПВО до операции российских спецслужб.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские пропагандисты довольны убийством гражданских в Днепре и угрожают другим городам.

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