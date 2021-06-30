Во Франции лесбийским парам и одиноким женщинам бесплатно будут проводить искусственное оплодотворение

Дебаты об этом законе продолжались два года.
Бесплатное искусственное оплодотворение для одиноких женщин и лесбийских пар вводят во Франции.
Об этом говорится в ТСН.14.00.
Соответствующий закон принял тамошний парламент. Отныне бесплатный доступ к таким процедурам иметь все женщины до 43 лет.
Ранее право на бесплатное искусственное оплодотворение имели только гетеросексуальные пары. Горячие общественные дебаты по этому поводу продолжались в стране последние два года.
По соцопросам, около двух третей французов поддерживают новый закон. Впрочем, у него есть немало противников преимущественно среди правых сил и религиозных групп, которые устраивали многолюдные акции протеста.