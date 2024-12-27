Во Франции машинист скоростного поезда покончил с собой, выпрыгнув из кабины

Во Франции машинист скоростного поезда TGV, который перевозил более 400 пассажиров на скорости 300 километров в час, покончил с собой, выпрыгнув из кабины.

Об этом информирует Le Parisien.

После этого поезд остановился с помощью автоматической остановочной системы.

Сообщается, что поезд двигался из Парижа в Сент-Этьяне. Машинист покончил с собой, выпрыгнув из кабины.

Через минуту автоматическая система обнаружила отсутствие машиниста в кабине, начав принудительную остановку. Тело машиниста было найдено через два часа.

Министерство транспорта Франции сообщило, что 52-летний машинист страдал "от личных проблем".

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье мужчина застрелил четырех человек, а затем выбросился из окна.

Кроме того, мы ранее информировали, что ребенок, вывезенный из детдома из Украины в РФ, покончил с собой .

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