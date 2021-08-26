Во Франции мужчина обнаружил останки детей в пакетах во время уборки дома

Во Франции мужчина обнаружил останки детей в пакетах во время уборки дома

Тела хранились в полиэтиленовых пакетах и были завернуты в одежду.

Житель французской коммуны Мезре, департамент Сарта, обнаружил у себя дома трупы детей.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал BFMTV.

41-летний мужчина, чье имя не сообщается, устроил генеральную уборку через две недели после внезапной смерти 44-летней жены от рака. Он решил разобрать шкафы в гараже, и обнаружил внутри останки ребенка. Сразу после этого мужчина вызвал полицию.

Когда стражи порядка прибыли на место, то обнаружили еще двух мертвых детей в замкнутом шкафу в сарае. Там же лежали два ножа.

Сообщается, что тела хранились в полиэтиленовых пакетах и были завернуты в одежду. Вероятно, все дети погибли в разный период.

Также сообщается, что в браке у пары не родилось детей, однако у женщины были два ребенка от первого брака. Полиция ведет расследование и пока не озвучивает никаких версий случившегося.

Хозяина дома допросили, в ближайшее время планируется провести вскрытие и анализ найденных тел.

Ранее стало известно, что в американском штате Флорида во время видеоконференции в Zoom в участницу звонка был осуществлен выстрел. Выяснилось, что женщину случайно застрелил собственный ребенок.

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