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Во Франции мужчина признал свою вину за то, что позволил десяткам незнакомцев изнасиловать свою жену

Во Франции мужчина признал свою вину за то, что позволил десяткам незнакомцев изнасиловать свою жену

Мужчина признал свою вину.

Муж утверждал, что очень любил свою жену, но у судей было другое мнение.

71-летний француз Доминик Пелико, обвиняемый в том, что он на протяжении более 10 лет накачивал свою жену наркотиками и организовывал насилие над ней, признал свою вину.

Об этом сообщила BBC News Украина.

В своих свидетельствах Пелико утверждает, что действительно виноват в изнасилованиях, а его действия – это не что иное, как "преступление".

Пелико отметил: "Я насильник, как и другие в этой комнате", имея в виду себя и 50 других обвиняемых. Он добавил, что его действия были оправданы из-за его личных проблем и травм детства, включая притязания медбрата, которые он пережил в возрасте девяти лет. Пелико признал, что снимал видео с изнасилованием жены частично для "удовольствия", но и для "страховки", чтобы в случае необходимости иметь доказательства против тех, кто участвовал в преступлениях.

Несмотря на то, что он признал свои преступления, он настаивает на том, что любил свою жену и что его действия были следствием его личных проблем. Он сказал: "Я невероятно любил ее и до сих пор люблю". Однако его любовь и гнев не умаляют серьезности обвинений, и теперь дело рассматривается в суде, открытом для общественности.

Напомним, в Украине появилась первая интерактивная карта, показывающая все учреждения и организации, которые могут помочь жертвам домашнего насилия. Карта предоставляет подробную информацию о доступных ресурсах и поддержке для пострадавших, включая приюты, консультации и правовую помощь.

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