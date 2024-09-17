Во Франции мужчина признал свою вину за то, что позволил десяткам незнакомцев изнасиловать свою жену

Муж утверждал, что очень любил свою жену, но у судей было другое мнение.

71-летний француз Доминик Пелико, обвиняемый в том, что он на протяжении более 10 лет накачивал свою жену наркотиками и организовывал насилие над ней, признал свою вину.

Об этом сообщила BBC News Украина.

В своих свидетельствах Пелико утверждает, что действительно виноват в изнасилованиях, а его действия – это не что иное, как "преступление".

Пелико отметил: "Я насильник, как и другие в этой комнате", имея в виду себя и 50 других обвиняемых. Он добавил, что его действия были оправданы из-за его личных проблем и травм детства, включая притязания медбрата, которые он пережил в возрасте девяти лет. Пелико признал, что снимал видео с изнасилованием жены частично для "удовольствия", но и для "страховки", чтобы в случае необходимости иметь доказательства против тех, кто участвовал в преступлениях.

Несмотря на то, что он признал свои преступления, он настаивает на том, что любил свою жену и что его действия были следствием его личных проблем. Он сказал: "Я невероятно любил ее и до сих пор люблю". Однако его любовь и гнев не умаляют серьезности обвинений, и теперь дело рассматривается в суде, открытом для общественности.

Напомним, в Украине появилась первая интерактивная карта, показывающая все учреждения и организации, которые могут помочь жертвам домашнего насилия. Карта предоставляет подробную информацию о доступных ресурсах и поддержке для пострадавших, включая приюты, консультации и правовую помощь.

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