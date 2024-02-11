Во Франции на АЭС произошел пожар: остановлены два реактора

В Службе ядерной безопасности Франции заявили, что пожар привел к отключению электроэнергии на станции.
После начала пожара в неатомном секторе АЭС в Шинона оператор ядерной энергетики EDF остановил два реактора.
Об этом информирует Reuters.
"Производственный блок № 3 на атомной электростанции Шинон остановился автоматически в соответствии с системами безопасности и защиты реактора", — говорится в заявлении EDF, добавляя, что он также остановил реактор № 4, соединенный с № 3.
В свою очередь, в Службе ядерной безопасности Франции заявили, что пожар привел к отключению электроэнергии на станции, поэтому реакторы автоматически остановились.
Также дается, что пожар был ликвидирован.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут построить сеть мини-АЭС.
Кроме того, мы ранее информировали, что вблизи Хмельницкой АЭС раздалось несколько взрывов.
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