Во Франции на АЭС произошел пожар: остановлены два реактора

В Службе ядерной безопасности Франции заявили, что пожар привел к отключению электроэнергии на станции.

После начала пожара в неатомном секторе АЭС в Шинона оператор ядерной энергетики EDF остановил два реактора.

Также читайте Франция планирует построить 14 новых ядерных реакторов

Об этом информирует Reuters.

"Производственный блок № 3 на атомной электростанции Шинон остановился автоматически в соответствии с системами безопасности и защиты реактора", — говорится в заявлении EDF, добавляя, что он также остановил реактор № 4, соединенный с № 3.

В свою очередь, в Службе ядерной безопасности Франции заявили, что пожар привел к отключению электроэнергии на станции, поэтому реакторы автоматически остановились.

Также дается, что пожар был ликвидирован.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут построить сеть мини-АЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что вблизи Хмельницкой АЭС раздалось несколько взрывов.

Читайте также: