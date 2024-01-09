Во Франции назначен новый премьер-министр: что о нем известно

Он стал самым молодым премьером в истории Пятой республики.

Во Франции во вторник, 9 января, был назначен новый премьер-министр. Им стал 34-летний министр образования Габриэль Атталь, вступивший в должность вместо предшественницы Элизабет Борн.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Атталь стал самым молодым премьером в истории Пятой республики. Он соратник президента страны Эммануэля Макрона.

Новоизбранный премьер отметился рядом популярных решений. Среди них – запрет ношения платья-абая в школах, проактивная политика против школьного буллинга, конец единой средней школы и т.д.

Что известно о новом премьере Франции

Кроме того, его имя регулярно циркулирует во властных коридорах как претендента на должность мэра Парижа 2026 или даже на президентский пост 2027 года.

Атталь был сначала членом Социалистической партии, но позже присоединился к центристской партии Макрона, ныне известной как "Возрождение". Более того, он является одним из немногих министров, которые остались в кабинете после переизбрания Макрона в 2022 году.

Напомним, накануне стало известно, что премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку. Президент Эммануэль Макрон поблагодарил чиновницу за работу.

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