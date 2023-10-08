Во Франции назвали дату открытия Нотр-Дама после большого пожара

Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел в 2019 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что открытие собора Нотр-Дам запланировано на летние Олимпийские игры 2024 года, которые состоятся в Париже. Там завершаются работы по восстановлению собора.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, до конца этого года планируется завершить одну из важнейших частей восстановления здания – установку каркаса из массивных дубовых балок шпиля.

Открытие запланировано на 8 декабря 2024 года. Во время проведения Олимпийских игр здание по-прежнему будет закрыто и частично застроено строительными лесами.

Однако посетители смогут увидеть выставку виртуальной реальности в рамках проекта и фотовыставку, посвященную текущей работе ремесленников,

Стоимость защиты собора от пожаров и устранения последствий составит около 700 миллионов евро, что вызывает вопрос в комитете доноров о том, хватит ли вкладов для работ, которые оцениваются еще в 170 миллионов евро и включают в себя масштабный ремонт интерьера.

Пожар в соборе Нотр-Дам

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года. Спасатели тушили ее почти сутки. Огонь уничтожил большую часть крыши собора, включая шпиль и повредил внутренний интерьер.

Французские власти считают, что вспышка могла быть вызвана строительными работами, которые проводились в соборе того времени.

Для восстановления Собора Парижской Богоматери в Париже французские и американские плотники используют средневековые методики для обработки дубовых балок уничтоженной пожаром крыши. Благодаря этому будет возможность восстановить объект в первозданном виде.

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