Французские инструкторы в Украине?: что ответили в Париже на заявление Сырского

Министерство обороны Франции в комментарии журналистам сообщило, что этот вопрос изучается, но не подтвердило развертывание инструкторов.

Министерство обороны Франции не подтверждает слова главкома ВСУ Сырского о направлении французских военных инструкторов в Украину.

Об этом пишут французские издания AFP и BFM со ссылкой на французское Минобороны.

"Министерство обороны (Франции. – Ред.) не называет точной даты и не подтверждает эту информацию", – говорится в сообщении BFM.

В ведомстве ответили, что обучение украинских военных иностранными инструкторами в Украине "является одним из обсуждаемых направлений" после конференции в поддержку Украины, созванной президентом Франции Эмманюэлем Макроном в конце февраля.

"Это направление мы продолжаем изучать совместно с украинской стороной, в частности, чтобы понять их конкретные потребности", – отметили во французском Минобороны.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что подписал документы, позволяющие первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом. Сырский заявил, что "приветствует инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих".

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривала ввод войск, если бы россияне прорвали линию фронта и Украина попросила о помощи.

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