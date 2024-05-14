Во Франции неизвестные напали на фургон, в котором перевозили заключенного и убили полицейских

Инцидент произошел утром на платной дороге в Инкарвилле в регионе Эр на севере Франции.

Французская полиция объявила в розыск неизвестных, врезавшихся в тюремный фургон, убив по крайней мере двух офицеров тюрьмы и разрешив заключенному, которого они перевозили, скрыться.

Об этом пишет The Guardian.

Как отмечается, три офицера были убиты и двое ранены в результате нападения неизвестных на фургон, в котором перевозили заключенного. Другой источник, близкий к делу, сообщил, что двое офицеров тюрьмы были убиты и трое ранены.

Инцидент произошел утром на платной дороге в Инкарвилле в регионе Эр на севере Франции. Заключенного перевозили между городами Руан и Эвре в Нормандии.

Источник в полиции сообщил, что несколько человек, прибывших на двух автомобилях, протаранили полицейский микроавтобус и скрылись. Один из них получил ранения. Пока неизвестно, сколько всего было нападающих.

“Делается все, чтобы найти исполнителей этого преступления. Мы будем бескомпромиссными”, — сказал президент Эммануэль Макрон.

Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти подтвердил нападение на тюремный конвой и заявил, что немедленно следует в кризисную камеру своего министерства.

“Я замер от ужаса от настоящей резни, которая произошла на платной части Инкарвиля. Я всем сердцем надеюсь, что команда киллеров, совершившая это кровавое нападение, будет быстро задержана”, — подчеркнул председатель совета региона Эр Александр Рассерт.

Для задержания подозреваемых направлено подразделение полиции особого назначения GIGN. На автомагистрали А154, где произошел инцидент, движение остановили.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен приказал активировать французский план Эпервье, спецоперацию, запускаемую жандармерией в таких ситуациях.

“Используются все средства, чтобы найти этих преступников. По моему поручению было мобилизовано несколько сотен полицейских и жандармов”, – сказал он.

Добавим, что 30-летний заключенный на прошлой неделе признан виновным и приговорен к 18 месяцам заключения за ограбление в 2019 году. Ему также предъявлены обвинения в убийстве, которое произошло в 2022 году, связанное с торговлей наркотиками.

Источник, близкий к делу, разговаривал с AFP, опознал заключенного как Мохамеда А. 1994 года рождения.

Напомним, что в России снова прибегли к угрозам Макрона относительно французских войск в Украине.

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