Во Франции обнаружили рекордное количество COVID-больных с начала пандемии

Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 25 декабря.
Во Франции за минувшие сутки зафиксировали 179 807 новых случаев коронавируса, что является рекордным суточным показателем с начала пандемии.
Об этом сообщает BFM TV.
"По данным Организацию общественного здоровья Франции, за последние 24 часа во Франции было обнаружено 179 807 новых случаев COVID-19. Это рекорд с начала пандемии", – отмечает издание.
За минувшие сутки в больнице зафиксировали 242 летальных случая, связанных с коронавирусом. В общей сложности 17 405 пациентов госпитализированы с инфекцией, связанной с COVID-19, в том числе 1 634 новых госпитализированных за 24 часа.
Как отмечают, предыдущий максимальный показатель зафиксировали 25 декабря, тогда во Франции было обнаружено 104,6 тысячи больных.
Напомним, в Киеве зафиксировали первые случаи инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты считают, что он более заразен, чем "Дельта".
Кроме того, штамм коронавируса "Омикрон" может не определяться ПЦР-тестами. Дело в том, что чувствительность разных видов тестов не стопроцентная. Многие последние исследования свидетельствуют, что большинство вакцин, используемых в мире, либо совсем неэффективны, либо малоэффективны против "Омикрона".
Тем временем в Австралии зарегистрировали первый летальный случай, связанный с новым штаммом COVID-19 "Омикрон".
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