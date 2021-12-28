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Во Франции обнаружили рекордное количество COVID-больных с начала пандемии

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Во Франции обнаружили рекордное количество COVID-больных с начала пандемии

Associated Press

Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 25 декабря.

Во Франции за минувшие сутки зафиксировали 179 807 новых случаев коронавируса, что является рекордным суточным показателем с начала пандемии.

Об этом сообщает BFM TV.

"По данным Организацию общественного здоровья Франции, за последние 24 часа во Франции было обнаружено 179 807 новых случаев COVID-19. Это рекорд с начала пандемии", – отмечает издание.

За минувшие сутки в больнице зафиксировали 242 летальных случая, связанных с коронавирусом. В общей сложности 17 405 пациентов госпитализированы с инфекцией, связанной с COVID-19, в том числе 1 634 новых госпитализированных за 24 часа.

Как отмечают, предыдущий максимальный показатель зафиксировали 25 декабря, тогда во Франции было обнаружено 104,6 тысячи больных.

Напомним, в Киеве зафиксировали первые случаи инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты считают, что он более заразен, чем "Дельта".

Кроме того, штамм коронавируса "Омикрон" может не определяться ПЦР-тестами. Дело в том, что чувствительность разных видов тестов не стопроцентная. Многие последние исследования свидетельствуют, что большинство вакцин, используемых в мире, либо совсем неэффективны, либо малоэффективны против "Омикрона".

Тем временем в Австралии зарегистрировали первый летальный случай, связанный с новым штаммом COVID-19 "Омикрон".

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