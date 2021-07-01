Во Франции объяснили инициативу по восстановлению саммита ЕС с Россией

Во Франции объяснили инициативу по восстановлению саммита ЕС с Россией

Министры иностранных дел Украины и Франции общались по телефону.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой объяснил инициативу по восстановлению диалога ЕС с РФ, которую не поддержали страны-члены ЕС. Французский министр подчеркнул, что Париж выступает за требовательный диалог с РФ.

Об этом шла речь во время телефонного разговора глав МИД Украины и Франции 1 июля.

Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан также обсудили перспективы работы "нормандского формата" на всех уровнях. Глава МИД Украины, отметил усилия Франции в рамках "нормандского формата", который является основной площадкой для урегулирования войны в Донбассе несмотря на провокационное поведение России.

Жан-Ив Ле Дриан в контексте инициативы по восстановлению диалога ЕС с РФ пояснил, что Париж выступает за требовательный диалог по отношению к Москве. А Кулеба, в свою очередь, напомнил, что ЕС приостановил проведение саммитов с Россией в 2014 году в результате агрессии РФ против нашего государства, и без конструктивных шагов с российской стороны говорить о восстановлении такого формата диалога нет никаких оснований.

Отмечается, что французский министр выразил удовлетворение тесным диалогом, который сложился у него с украинским коллегой.

Напомним

Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. Также она призвала ЕС создать формат для переговоров с Путиным. Другого способа решить конфликты канцлер не видит.

на встречу с лидерами стран ЕС. Также она призвала ЕС создать с Путиным. Другого способа решить конфликты канцлер не видит. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение Меркель и заявил, что странам-членам ЕС необходим диалог с Россией . По его словам, такой диалог должен быть "требовательным" и нужен он для "стабильности европейского континента".

. По его словам, такой диалог должен быть "требовательным" и нужен он для "стабильности европейского континента". В то же время премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните осудила намерения некоторых европейских лидеров пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов ЕС.

намерения некоторых европейских лидеров пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов ЕС. Саммита ЕС с Россией не будет: лидеры Евросоюза отвергли предложение Меркель встретиться с Путиным

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