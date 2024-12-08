Во Франции открыли Собор Парижской Богоматери (фото)

Нотр-Дам восстановили после разрушительного пожара, произошедшего в апреле 2019 года

В Париже 7 декабря состоялась торжественная церемония открытия реконструированного Собора Парижской Богоматери – одного из самых известных памятников Франции. Нотр-Дам был восстановлен после разрушительного пожара, который произошел в апреле 2019 года.

Об этом сообщило издание Le Figaro.

Открытие реконструированного Нотр-Дама в Париже

В 20:10 по Киевскому времени в Нотр-Дам зазвонили колокола, знаменуя официальное начало церемонии. Архиепископ Парижа Лоран Ульрих, одетый в сине-желтую мантию, в сопровождении религиозной процессии, открыл дверь собора. В здание вошли спасатели, строители и реставраторы.

Открытие реконструированного Нотр-Дама в Париже

Президент Франции Эмануэль Макрон начал церемонию открытия строками из Псалмов "засиял свет милосердия".

Во время своей речи он выразил благодарность от имени французского народа всем, кто спас и отстроил Нотр-Дам.

"Исторический момент. Вместе мы отстроили Нотр-Дам. Сердце Парижа. Душу Франции. Жемчужину человечества", – написал Макрон в соцсети Х.

Открытие реконструированного Нотр-Дама в Париже

На торжества по случаю открытия храма были приглашены около 50 мировых лидеров, в том числе избранный президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, а также бизнесмен Илон Маск.

Перед церемонией состоялась трехсторонняя встреча Макрона, Зеленского и Трампа. А на открытии избранный президент США еще раз подошел поздороваться с украинским лидером.

Открытие реконструированного Нотр-Дама в Париже / Фото: Associated Press

Напомним, 15 апреля 2019 года произошел пожар в соборе Парижской Богоматери. Повреждение получил главный алтарь храма, потому что на него упал сгоревший шпиль с тремя колоколами. В огне сгорел потолок, изготовленный из дуба 12-13 века. Все остальные реликвии – стелы 18 века, пиеты, фрески, часовни и 600-летний Большой Орган – остались в порядке.

Для восстановления Собора Парижской Богоматери в Париже французские и американские плотники использовали средневековые методики для обработки дубовых балок уничтоженной пожаром крыши. Благодаря этому объект восстановили в первозданном виде.

По прогнозам экспертов, на восстановление Соборна могло понадобиться 15-20 лет, но благодаря современным технологиям это удалось сделать через пять лет. Компьютеры использовались для чертежа детальных планов для плотников, чтобы убедиться, что их вручную точеные балки идеально подходят друг к другу.

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