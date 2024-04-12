Во Франции открыли завод времен Первой мировой: что известно о "неожиданном шаге" Макрона

Европа становится на военные рельсы. из-за войны в Украине во Франции заново открыли завод времен Первой Мировой. На строительстве побывал и президент Эммануэль Макрон. Лидер Франции призывает к скорейшему наращиванию военных мощностей на фоне войны в Украине и советует помогать Киеву больше, в частности, учитывая промедление Вашингтона. Макрон говорит, что пора для геостратегических изменений.

Подробнее о европейском перевооружении – в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Ткаченко.

Что известно о заводе во Франции

Этот завод в Бержераке поставлял прах еще во времена Первой Мировой. В 2007 году предприятие демонтировали, потому что не хватало заказов. Сейчас же в 2024 году война в Украине заставила французов — дать ему новую жизнь. Президент Эммануэль Макрон закладывает один из кирпичей на официальной церемонии открытия строительства. Чиновник отмечает, восстановление завода срочно и необходимо для поставки артиллерийских снарядов в Украину.

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"Мир, в котором мы оказались, не исчезнет с окончанием войны в Украине завтра. Ведь недавно в России произошло массовое перевооружение. Поэтому по всей Европе вы можете сейчас увидеть увеличение военных расходов и заказов", — сказал он.

Предприятие открывает компания УРЕНКО – ведущий европейский поставщик пороха и взрывчатых веществ. Завод обещают достроить в будущем году. Будут производить по 1200 тонн продукции в год. Учитывая активные боевые действия в Европе, заказов у них так много — что хватит для бесперебойной работы до 2030 года.

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В частности, их продукцию будут использовать в Сау Цезарь, которые Париж с самого начала полномасштабки поставляет Украине. Эммануэль Макрон уверяет, что пришло время к реиндустриализации Франции в военной сфере.

"Вы уже почти удвоили свое производство для знаменитого вооружения. И я говорю, чтобы было понятно всем — когда мы говорим о гаубице "Цезарь", мы очень гордимся тем, что можем их поставлять. Это оружие является фундаментальным для обороны украинской территории ", – сказал Макрон.

Под угрозой – безопасность Европы

Еще одно предложение французского вождя — выделить Украине дополнительные 50 миллиардов евро в рамках программы Юкрейн Фасилити, пока Штаты медлят со своей помощью. Настаивает, бросить Киев они не могут ни при каких обстоятельствах, потому что война всего в полутора тысячах километров от Франции. А значит, под угрозой — и безопасность всей Европы.

Вы слышали, как мы регулярно говорим о военной экономике и министры в течение следующих недель будут мобилизовать свои усилия для поставок оружия Украине, чтобы она могла противостоять этой геополитической реальности, в которой мы будем еще долго существовать.

Смелыми и решительными заявлениями в сторону Украины и России глава Франции начал удивлять мир последние несколько месяцев. Макрон упрекает союзников из-за трусости — и даже выдвинул предположение, что можно отправить в нашу страну войска, чем изрядно возмутил партнеров по НАТО.

Но пока политик громко заявляет о себе как самом горячем союзнике Украины — сама Франция активно наращивает платежи за газ России. Издание Politico пишет, что только за первые три месяца этого года поставки российского сжиженного природного газа во Францию выросли больше, чем в любую другую страну ЕС, по сравнению с прошлым годом.

Напомним, президент Франции также заявил, что, вероятно, нужно будет предоставить Украине 50 млрд. евро помощи.

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