Во Франции отреагировали на заявления РФ о гибели "французских наемников" в Харькове

Во Франции опровергли заявления России о том, что в Харькове оккупанты ударили по расположению "французских наемников".

Министерство обороны Франции заявило, что Россия распространяет скоординированную дезинформацию о якобы французских наемниках в Украине.

Об этом пишет BFMTV.

Так, 17 января Россия заявила, что нанесла удар якобы по временному расположению "французских наемников" в Харькове, где якобы погибли 60 человек и еще 20 получили ранения.

"Соответствующие государственные службы (Франции — ред.) обнаружили и отслеживают скоординированный маневр России, в частности через пророссийские информационные сети и госСМИ, например "Спутник", RT, "РИА Новости", для передачи и расширения этой ложной информации", — говорится в заявлении французского минобороны.

"Столкнувшись с интенсификацией французской военной помощи Украине, мы ожидаем, что этот российский одурманивающий маневр продолжится: мы осуждаем его и укрепляем нашу систему мониторинга этих манипуляций", — сказал министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

В министерстве подчеркивают, что с начала российского вторжения в Украину Франция была "мишенью российской кампании по дезинформации", усилившейся в середине января после очередной поддержки Украины.

Напомним, вечером 16 января оккупанты обстреляли Харьков. Они нанесли удары по городу с ЗРК С-300 с территории Белгородской области.

В результате атаки пострадали около 20 человек. Один человек в тяжелом состоянии. Кроме того, в результате атаки повреждено около 20 жилых домов и 14 автомобилей.

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