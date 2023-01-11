Во Франции ожидаются массовые протесты из-за пенсионной реформы

Профсоюзы заявили, что реформа несправедлива и не нужна

Во Франции могут начаться массовые протесты после решения властей повысить на два года возраст выхода на пенсию.

Об этом сообщает издание Reuters.

Пенсионную реформу президента Эмануэля Макрона повысить пенсионный возраст до 64 лет должен одобрить французский парламент.

В правительстве страны заявили, что это необходимая мера, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета страны. В свою очередь, профсоюзы заявили, что реформа несправедлива и готовятся к массовым протестам.

Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что смена пенсионной системы вызывает вопросы и опасения среди французов, но нужно посмотреть правде в глаза.

Пенсионная реформа должна была начаться в 2020 году, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

Реформа предполагает, что пенсионный возраст будет повышаться на три месяца каждый год до 2030 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году в Украине собираются ввести пенсионную реформу. Так, пенсионеры смогут получать две выплаты из разных систем.

Также мы информировали, что пенсию в Украине теперь можно снять в кассе магазина.

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