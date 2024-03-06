Во Франции озвучили последствия, если Россия победит в войне в Украине

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне призвал к европейскому единству на фоне войны в Украине и отметил поддержку Украины.

Об этом пишет Tfiinfo.

"Если Украина упадет, то будут каскадные последствия, я не очень высоко оцениваю Европейский Союз, я не очень высоко оцениваю нашу способность договориться", - сказал министр.

Он отметил, что Франция "не отпустит Украину в трудные времена" и РФ стоит это понять.

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"Владимир Путин только стремится проверить нашу солидарность между нами. Избегание этого сценария означает, в частности, держать наши руки в Украине с нашими союзниками, заключая двусторонние соглашения, как мы делали, а затем помогать украинцам чем может", — добавил Сежурное.

Он продолжил, что в случае, если Украина упадет, Россия не остановится и риск новых войн только растет.

Ранее министр иностранных дел Польши заявил, что если страны Запада не помогут Украине оградить себя от российской агрессии, то это развяжет руки российскому диктатору Путин устроить еще больше войн в мире.

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