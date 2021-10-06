Во Франции перехватили судно с тонной кокаина в трюме, среди задержанного экипажа — украинцы

Во Франции перехватили судно с тонной кокаина в трюме, среди задержанного экипажа — украинцы

Судно следовало под флагом Либерии. Стоимость груза оценивается в десятки миллионов евро.

Французская таможня перехватила грузовое судно, следовавшее из Бразилии в направлении бельгийского порта Антверпен. Судно, которое проходило в районе северного берега Франции, перенаправили в порт Дюнкерка, где обнаружили на его борту более тонны кокаина.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 1 октября, сообщает RFI.

Отмечается, что 1 127 кг наркотика были спрятаны в трюме судна Trudy, следовавшее под флагом Либерии. Стоимость груза оценивается в десятки миллионов евро.

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Всех членов экипажа судна, который составляет около 20 человек, задержали. По данным газеты La Voix du Nord, среди задержанных — граждане РФ, Филиппин, Египта и Эфиопии. Агентство AFP отмечает, что там были и граждане Украины, капитан — гражданин Румынии.

Сейчас по итогам трехдневного содержания под стражей, экипаж доставили к судебным следователям в Париж. Следствие ведет специальный орган по борьбе с организованной преступностью. Судно же останется в порту Дюнкерка крайней мере до четверга.

Напомним:

В Испании трех украинских моряков задержали по подозрению в наркоторговле. На борту судна Albatros Guard VSL, членами экипажа которого были украинцы, обнаружили 18 тонн гашиша.

На борту судна Albatros Guard VSL, членами экипажа которого были украинцы, обнаружили 18 тонн гашиша. А французский суд приговорил девятерых украинских моряков к заключению на срок от пяти до восьми лет по обвинению в перевозке кокаина в 2015 году.

На кораблях в Атлантике изъяли более трех тонн кокаина и арестовали украинцев

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