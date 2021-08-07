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Во Франции полиция разогнала газом протестующих против "ковидних пропусков"

Во Франции полиция разогнала газом протестующих против "ковидних пропусков"

Скриншот видео

Столкновения полицейских с протестующими произошли в Лионе.

Во Франции продолжаются акции протеста из-за коронавирусных ограничений, введенных в стране. Протестующие заявляют, что так называемые "ковидни пропуска", без которых запрещен вход в некоторые общественные заведения, ограничивает свободу граждан.

Об этом сообщает в субботу, 7 августа, France24, видео из акций протеста в разных французских публикуют в Twitter.

Акции протеста прошли в Париже, Ницце, Марселе, Лионе и других крупных городах. Их участниками являются представители различных политических групп: левых, правых, антиправительственного движения "Желтые жилеты".

Протест, организованный ультраправым политиком Флорианом Филипотом, собрал тысячи людей возле Министерства здравоохранения в центре Парижа.

Демонстранты в разных городах озвучивали свои требования, скандируя: "Макрон, мы не хотим твоих COVID-пропусков". В их руках были плакаты с надписями "Нет диктатуре", "Свобода" и другие. Некоторые демонстранты протестовали против обязательной вакцинации для медицинских работников, которую они должны пройти до 15 сентября.

В Лионе полиция вынуждена была применить против демонстрантов слезоточивый газ, поскольку они вступили в столкновения с правоохранителями, бросая в них различные предметы.

Напомним, ранее парламент Франции одобрил законопроект, требующий специальных "санитарных пропусков" для посетителей ресторанов, осуществление поездок внутри страны, а также обязательных прививок для всех медицинских работников.

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