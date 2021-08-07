Во Франции полиция разогнала газом протестующих против "ковидних пропусков"

Столкновения полицейских с протестующими произошли в Лионе.

Во Франции продолжаются акции протеста из-за коронавирусных ограничений, введенных в стране. Протестующие заявляют, что так называемые "ковидни пропуска", без которых запрещен вход в некоторые общественные заведения, ограничивает свободу граждан.

Об этом сообщает в субботу, 7 августа, France24, видео из акций протеста в разных французских публикуют в Twitter.

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Акции протеста прошли в Париже, Ницце, Марселе, Лионе и других крупных городах. Их участниками являются представители различных политических групп: левых, правых, антиправительственного движения "Желтые жилеты".

Протест, организованный ультраправым политиком Флорианом Филипотом, собрал тысячи людей возле Министерства здравоохранения в центре Парижа.

Демонстранты в разных городах озвучивали свои требования, скандируя: "Макрон, мы не хотим твоих COVID-пропусков". В их руках были плакаты с надписями "Нет диктатуре", "Свобода" и другие. Некоторые демонстранты протестовали против обязательной вакцинации для медицинских работников, которую они должны пройти до 15 сентября.

"Macron, ton pass, on n'en veut pas!" (Macron, your pass, we do not want it) chants as the crowd continues to grow here in Paris # Manifs7aout

#PassSanitaire #France pic.twitter.com/t3sShgtl2n — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) August 7, 2021

В Лионе полиция вынуждена была применить против демонстрантов слезоточивый газ, поскольку они вступили в столкновения с правоохранителями, бросая в них различные предметы.

Tensions à Lyon en marge de la manifestation contre le pass sanitaire pic.twitter.com/DJe10xy9Be — BFMTV (@BFMTV) August 7, 2021

Напомним, ранее парламент Франции одобрил законопроект, требующий специальных "санитарных пропусков" для посетителей ресторанов, осуществление поездок внутри страны, а также обязательных прививок для всех медицинских работников.

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