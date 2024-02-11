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Во Франции после "Мона Лизы" атаковали еще одну всемирно известную картину

Во Франции после "Мона Лизы" атаковали еще одну всемирно известную картину

Во Франции после "Мона Лизы" атаковали еще одну всемирно известную картину

Картину "Весна" Клода Моне облили супом

Это уже не первое нападение на картины во Франции.

Картину художника Клода Моне "Весна" в музее Лиона облили супом двое экоактивистов из движения Riposte Alimentaire.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным городских властей, обоих активистов арестовали и передали в суд.

"Нет никакого оправдания нападения на произведение искусства, которое является частью наследия французского народа", – говорится в заявлении префектуры.

Активисты скандировали со словами: "Эта весна будет единственной, которая у нас останется, если мы не отреагируем. Что будут рисовать наши будущие художники? ".

"О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет? " – добавили они.

Картину
Картину "Весна" Клода Моне облили супом

Впрочем, случай далеко не первый. Ранее в Париже, в музее Лувр, две экоактивистки движения Riposte Alimentaire облили супом картину Леонардо да Винчи "Джоконда", известную как "Мона Лиза". В мае 2022 года неизвестный посетитель Лувра бросил кусок торта в картину. Тогда шедевр тоже не пострадал.

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