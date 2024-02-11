Во Франции после "Мона Лизы" атаковали еще одну всемирно известную картину

Это уже не первое нападение на картины во Франции.

Картину художника Клода Моне "Весна" в музее Лиона облили супом двое экоактивистов из движения Riposte Alimentaire.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным городских властей, обоих активистов арестовали и передали в суд.

"Нет никакого оправдания нападения на произведение искусства, которое является частью наследия французского народа", – говорится в заявлении префектуры.

Активисты скандировали со словами: "Эта весна будет единственной, которая у нас останется, если мы не отреагируем. Что будут рисовать наши будущие художники? ".

"О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет? " – добавили они.

Картину "Весна" Клода Моне облили супом

Впрочем, случай далеко не первый. Ранее в Париже, в музее Лувр, две экоактивистки движения Riposte Alimentaire облили супом картину Леонардо да Винчи "Джоконда", известную как "Мона Лиза". В мае 2022 года неизвестный посетитель Лувра бросил кусок торта в картину. Тогда шедевр тоже не пострадал.

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