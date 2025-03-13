Во Франции призвали ЕС конфисковать российские активы для поддержки Украины

Национальное собрание Франции приняло резолюцию, призывающую Европейский Союз и его государства-члены как можно скорее начать арест замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине.

Об этом сообщило издание Le Figaro.

Несмотря на жесткие дебаты, документ поддержали 288 депутатов. Против выступили 54 парламентария – преимущественно представители ультралевых и коммунистов, тогда как ультраправые воздержались.

Хотя резолюция носит символический характер, ее авторы рассчитывают повлиять на позицию правительства, которое пока не поддерживает арест российских активов.

Напомним, Дуда призвал Трампа разместить ядерное оружие на территории Польши.

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