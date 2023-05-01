Во Франции продолжают протестовать против реформы Макрона: на улицах - более полумиллиона демонстрантов

Сегодня, 1 мая, в День труда по всей Франции проходит около 300 протестов, организованных в частности профессиональными союзами. Митингующие собираются на улицах, чтобы еще раз выразить свой протест против пенсионной реформы, которую ввел президент страны Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает Le Figaro.

Сегодня из 300 акций одна, самая большая, планируется в Париже. По состоянию на 17:00 по Парижу (18:00 по Киеву) по всей Франции уже вышло 614 тысяч человек. Это больше, чем 13 апреля, когда ради митинга собралось 299 тысяч граждан, но меньше, чем 7 марта. Тогда на улицах собралось 1,28 миллиона человек.

В полиции ожидается, что сегодня на митингах по всей стране соберется от 500 до 650 тысяч человек. Чтобы обеспечить порядок, на улицы выйдут около 12 тысяч правоохранителей и жандармов, 5 тысяч только в Париже. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин сообщил, что в Ренни и Нанте будут задействованы четыре мобильных группы.

Профсоюзы надеются, что участие в протестах примет беспрецедентное количество участников — от 1 до 5 миллионов.

Отметим, что реформа предполагает, что пенсионный возраст увеличится. Французы будут иметь право выйти на пенсию в 62 года, но для получения определенных выплат им придется проработать минимум до 64 лет.

Напомним, что Европарламентарии призвали Францию изгнать посла Китая из-за скандального заявления о Крыме.

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