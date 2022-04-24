Во Франции проходит второй тур президентских выборов

Во Франции проходит второй тур президентских выборов

Избирательные участки открылись утром в 8 часов утра и закроются в 19 часов.

Во Франции стартовал второй тур президентских выборов. За кресло главы государства соревнуются Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Об этом сообщается на сайте Департамента правовой и административной информации Франции.

Второй тур президентских выборов 2022 года проходит сегодня, в воскресенье, 24 апреля

Решением Конституционного Совета от 13 апреля 2022 г. двумя кандидатами, имеющими право баллотироваться, являются Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Эти два кандидата получили соответственно 27,85% и 23,15% голосов, поданных в ходе первого голосования.

Избирательные участки открылись утром в 8 часов утра и закроются в 19 часов (в 20 часов в некоторых городах за отступлением от префекта).

Результаты президентских выборов, как только они станут известны, будут размещены на сайте Министерства внутренних дел.

Напомним, что Ле Пен заявила, что в случае ее победы страна выйдет из военного командования НАТО. А по словам действующего президента Макрона, Марин попытается выйти также из Европейского Союза, хотя она это опровергла.