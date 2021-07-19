Во Франции психически больной сатанист обезглавил ребенка и пытался съесть части тела убитого

Подозреваемого застрелили, когда он пытался сбежать.

В коммуне Тараскон на юго-востоке Франции было найдено расчлененное тело 13-летнего подростка. Полиция нашла преступника через несколько часов после ужасной находки. Убийство совершил 32-летний местный житель, который имел психическое расстройство.

Об этом сообщает Le Figaro.

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Отмечается, что останки пропавшего в Марселе мальчика обнаружили в мешке в одном из домов Тараскона в департаменте Буш-дю-Рон. Позже в ведре квартиры без хозяина была найдена голова ребенка. По словам полицейских источников, он пытался съесть части тела убитого ребенка.

Также в квартире мужчины были найдены предметы, по которым можно сделать вывод, что он был сатанистом.

Напомним:

В штате Уттар-Прадеш на севере Индии мужчина обезглавил свою 17-летнюю дочь , увидев, что она общалась с неприятным ему мужчиной. Совершив преступление, он взял отрубленную голову и пошел с ней в полицию.

, увидев, что она общалась с неприятным ему мужчиной. Совершив преступление, он взял отрубленную голову и пошел с ней в полицию. А в Одессе 30-летний мужчина сначала убил своего отца, отсек ему голову, а затем расчленил мужчину, который в тот момент был в квартире. С головой отца в руках вышел на улицу, сел на скамью и закурил. Соседи вызвали копов, которые потрошителя задержали.

Вышел из дома с головой в руках: в Одессе задержали подозреваемого в убийстве

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