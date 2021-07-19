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Во Франции психически больной сатанист обезглавил ребенка и пытался съесть части тела убитого

Во Франции психически больной сатанист обезглавил ребенка и пытался съесть части тела убитого

Associated Press

Подозреваемого застрелили, когда он пытался сбежать.

В коммуне Тараскон на юго-востоке Франции было найдено расчлененное тело 13-летнего подростка. Полиция нашла преступника через несколько часов после ужасной находки. Убийство совершил 32-летний местный житель, который имел психическое расстройство.

Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что останки пропавшего в Марселе мальчика обнаружили в мешке в одном из домов Тараскона в департаменте Буш-дю-Рон. Позже в ведре квартиры без хозяина была найдена голова ребенка. По словам полицейских источников, он пытался съесть части тела убитого ребенка.

Также в квартире мужчины были найдены предметы, по которым можно сделать вывод, что он был сатанистом.

Напомним:

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