Во Франции расследуют четыре сотни дел по продаже фейковых COVID-сертфикатов

Во Франции расследуют четыре сотни дел по продаже фейковых COVID-сертфикатов

Недавно во Франции от осложнений COVID-19 умерла женщина с фейковой справкой о вакцинации.

Во Франции расследуют около четырех сотен дел, связанных с продажей фейковых сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Об этом со ссылкой на заявление французского министра внутренних дел Жеральда Дарманина от воскресенья, 12 декабря, сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в стране обнаружили несколько тысяч поддельных "health pass" или "пропусков здоровья", то есть свидетельств о вакцинации, негативном тесте или наличии антител после выздоровления от коронавируса.

По словам Дарманина, следователями возбуждено около четырех сотен расследований по факту продажи поддельных сертификатов, некоторые из которых "связаны с медицинскими работниками". Глава французского МВД не уточнил, скольких человек арестовали.

Недавно внимание французских СМИ привлек случай с женщиной, которая умерла в парижской региональной больнице от осложнений COVID-19 после того, как показала фальшивый сертификат о вакцинации.

Заведующий отделением интенсивной терапии больницы сказал, что врачи немедленно предоставили женщине лечение антителами, если бы знали, что она не получила прививку.

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Между тем французское правительство ужесточает правила в отношении "пропусков здоровья", демонстрация которых отныне необходима для посещения всех ресторанов и большинства других общественных мест.

"Половина отделений интенсивной терапии во Франции занята пациентами с коронавирусом, некоторые регионы снова откладывают несрочные операции, и более сотни человек ежедневно умирают от COVID-19", — указывают в издании.

Напомним, что на фоне новой вспышки COVID-19 во Франции решили на четыре недели запретить деятельность всех ночных клубов.

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