Во Франции расследуют жалобу об изнасиловании в Елисейском дворце

Во Франции расследуют жалобу об изнасиловании в Елисейском дворце

Военнослужащая, несущая службу в резиденции президента в Париже, пожаловалась на сексуальное насилие со стороны другого солдата.

Во Франции началось судебное расследование по обвинению в изнасиловании военнослужащей по охране Елисейского дворца – резиденции президента страны в Париже.

Об этом сообщает в пятницу, 12 ноября, издание France Info со ссылкой на источники в суде.

В сообщении говорится, что этот случай произошел еще 1 июля этого года. Именно тогда женщина, несущая службу в Елисейском дворце, заявила о совершенном преступлении в полицейский участок 8-го округа Парижа.

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При подаче жалобы, по словам источника, знакомого с делом, она объяснила, что стала жертвой сексуального насилия именно в Елисейском дворце.

Мужчина, обвиняемый в изнасиловании, также военнослужащий.

В Елисейском дворце в комментарии французским журналистам заявили, что никогда не комментируют текущие судебные дела. "Как только факты были доведены до сведения власти, немедленно были приняты надлежащие меры: зафиксированы показания, оказана поддержка и сопровождение потерпевшей, обвиняемого отстранили от несения службы в Елисейском дворце", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее французская полиция завершила следствие по делу об обвинении четырех актеров, работающих в порноиндустрии в изнасилованиях. Свои показания следователям предоставили более 50 женщин.

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