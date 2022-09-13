Во Франции россиянин избил двух украинок из Изюма из-за украинской музыки

Украинское посольство в Париже взяло на особый контроль это дело.

Во Франции россиянин избил двух украинок – маму и дочь – из-за того, что они включили и слушали украинскую музыку.

Об этом сообщил в Facebook вице-президент ассоциации "Объединение украинцев во Франции" Владимир Когутяк.

По его словам, в муниципалитете Рокбрюн-Кап-Мартен на юго-востоке Франции россияне избили двух беженцев из города Изюм за то, что слушали украинскую музыку.

Пострадавших доставили в медучреждение. Злоумышленника сейчас разыскивают.

В комментарии Nicematin пострадавшие рассказали, что слушали со звуком украинскую музыку, которую им прислал друг. В тексте песни было: "Мир был бы лучше без русской армии". Слова аж никак не понравились группе из четырех человек, которые встретили женщин именно в этот момент.

"Один из мужчин бросился на нас. Он ударил меня по лицу, я упала на землю, а он меня бил ногами. Потом он трижды ударил мою маму", – вспоминает пострадавшая. По ее словам, нападающий был россиянином: "Когда он заговорил, мы все поняли".

Местное издание Monaco-Matin отмечает, что пострадавшие – Алина и ее мать Елена приехали из Изюма Харьковской области. Во Францию они прибыли 19 апреля, когда Изюм был оккупирован российскими войсками.

Фото: Володимир Когутяк / Facebook

Украинское посольство в Париже взяло на особый контроль дело по избиению двух украинок во Франции.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Дипломаты взаимодействуют с французскими стражами порядка для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападающие должны быть наказаны", – отметил он.

Напомним, что в самолете Вена-Валенсия русскоязычная женщина ударила девочку из Украины.

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