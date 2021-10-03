Во Франции с 1950 года насчитали более 3 тыс. католических священников-педофилов

Во Франции с 1950 года насчитали более 3 тыс. католических священников-педофилов

Жертвами педофилов в сутанах могли стать около 10 тыс. детей.

С 1950 года во Франции педофилами были от 2,9 тыс. до 3,2 тыс. священников и других религиозных католических деятелей.

Об этом заявил президент Французского института административных наук и глава независимой комиссии по расследованию сексуальных преступлений в католической церкви Жан-Марк Сове, пишет AFP.

По его словам, эти цифры — минимальная оценка. Окончательный доклад должен быть представлен во вторник, 5 октября. Расследование длилось более 2,5 года. Оно основывается на церковных, судебных и полицейских архивов, а также опросах свидетелей. Отчет состоит из 2500 страниц.

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Независимая комиссия была создана в 2018 году Французской католической церковью в ответ на ряд громких сексуальных скандалов. В комиссию вошли юристы, врачи, историки, социологи и теологи. Они должны были расследовать обвинения духовенства в сексуальном насилии над детьми в 1950-х годах. Комиссия открыла горячую телефонную линию. В течение первых 17 месяцев туда поступили более 6000 звонков.

В марте комиссия указывала, что около 10 тыс. детей могли стать жертвами педофилов-священников во Франции с 1950 года.

Ранее Католическая церковь после обнаружения останков более тысячи детей в Канаде извинилась за пытки.

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