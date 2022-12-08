Во Франции с 2023 года презервативы станут бесплатными: Макрон – о том, кому их будут раздавать

Эммануэль Макрон сообщил, что с 2023 года презервативы в аптеках Франции станут бесплатными. Это нужно, чтобы бороться с половыми заболеваниями среди молодежи.

Об этом он написал в Twitter.

"Для всех молодых людей от 18 до 25 лет в 2023 году презервативы будут бесплатными в аптеках", – сообщил Макрон.

Во Франции объяснили, что это нужно, чтобы бороться с распространением болезней, передающихся половым путем. Особенно остра проблема среди молодежи.

В Елисейском дворце также напомнили, что планируются и другие меры по сексуальному здоровью, такие как бесплатная контрацепция для молодых женщин, в возрасте до 25 лет включительно, обобщение доступа к тестированию на ВИЧ во всех лабораториях без рецепта, 100% покрытие экстренной контрацепции без рецепта. Для этого в бюджете социального страхования на 2023 год предусмотрено расширение безрецептурного лабораторного обследования на другие заболевания, передающиеся половым путем.

Напомним, британская компания представила презерватив под названием "i.Con Smart Condom", который по сути является трекером сексуальной активности. Он считается первым "умным" презервативом.

Также во Вьетнаме полиция накрыла дельцов, которые перепродавали использованные презервативы.

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