Во Франции сделали заявление о размещении войск в Украине

Пока не может быть и речи об отправке сухопутных войск Франции в Украину — даже на фоне заявлений французского лидера Эммануэля Макрона.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, сообщает BFM TV.

"Между снабжением оружия в том виде, в каком мы знаем их сегодня, и кобелигенцией, то есть прямой войной с Россией, мы испытали все?", — подчеркнул министр.

Кроме того, Лекорню упомянул "схемы военного присутствия для разминирования, обучения украинских солдат на украинской земле". Политик также отметил, что "мы больше не находимся в той же ситуации, что и два года назад", приведя результаты контрнаступления ВСУ, смерть российского оппозиционера Алексея Навального и угрозы, которые РФ создает для всех европейских стран.

По словам главы минобороны Франции, последние заявления президента, скорее всего, будут широко прокомментированы.

"В некоторых политических формированиях существует двойной язык. Вы должны дать оружие, но не слишком много. Тогда, когда мы говорим о вступлении Украины в Европейский союз или НАТО, ах да, это не выход. Поэтому каждый раз, когда появляется инструмент для помощи Украине, он отбрасывается с порога", – заявил министр.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с парламентскими партиями назвал важное условие отправки войск в Украину. Такие действия вероятны в случае возможного прорыва окупантов в Киев или Одессу, подчеркнул он.

Ранее, в конце февраля, Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть введены на территорию Украины. Впрочем, "пока консенсуса относительно отправления войск нет".

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