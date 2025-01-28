Франция готова отправить войска в Гренландию: реакция на угрозы Трампа и позиция Дании

В МИД Франции считают, что вторжение США в Гренландию маловероятно.

Франция обсуждала с Данией возможность развертывания войск на Гренландии в ответ на неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать территорию.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Politico.

Барро сообщил, что французская сторона обсудила это с Данией, "которая готова подумать об этом, если на кону стоят интересы нашей безопасности".

"Комментарии Барро прозвучали в тот момент, когда премьер-министр Дании Метте Фредериксен находилась в молниеносном туре по европейским столицам, чтобы заручиться поддержкой союзников в общении с Трампом", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Франции заверил, что вторжение США в Гренландию маловероятно.

"Если Дания обратится к странам-членам Европейского Союза с просьбой о солидарности, Франция будет рядом", - отметил Барро.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что страна получит контроль над островом Гренландия.

Читайте также: