Во Франции семья во время ремонта в стене нашла ящик с золотыми монетами: чем все закончилось

Во Франции семья во время ремонта в стене нашла ящик с золотыми монетами: чем все закончилось

В ящике обнаружили 239 монет.

Семья из французского города Кемпер заработала более миллиона евро, когда нашла клад с золотыми монетами в собственном доме.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Во время ремонта рабочие обнаружили в стене металлический ящик, в котором лежали 239 монет, отчеканенных до Великой французской революции (1789). Владельцы дома решили оставить четыре монеты на память, а остальные выставили на продажу.

Аукцион уже состоялся в среду, 29 сентября. Первым лотом стал золотой луидор 1646 со стартовой ценой восемь тысяч евро. Он ушел с молотка за 46 тысяч евро. Столько же принесла монета 1640 года с изображением тамплиерского креста.

Интерес покупателей к другим монет также превзошел ожидания. Владельцы дома планируют поделить заработанные деньги с рабочими, которые обнаружили находку.

Напомним, во время раскопок на кладбище медного века на территории Венгрии археологи обнаружили богатый клад золотых предметов.

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