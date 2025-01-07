Во Франции скончался ультраправый политик Жан-Мари Ле Пен

С момента своего первого прихода к власти в 1956 году и до смерти Ле Пен оказывал глубокое влияние на политическую жизнь Франции.

Во Франции в возрасте 96 лет скончался соучредитель ультраправой политической силы "Национальный фронт" (сейчас "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пен.

Об этом сообщило издание Le Figaro.

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Он умер в полдень в окружении близких, в учреждении, куда он был госпитализирован несколько недель назад, говорится в заявлении его семьи.

"Жан-Мари Ле Пен ушел из жизни в 12:00 во вторник, находясь в окружении близких", – говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году Ле Пен и его дочь Марин были обвинены в том, что они и другие деятели их партии "Национальное объединение" присваивали деньги Европарламента, используя фиктивные рабочие места.

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