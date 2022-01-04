Во Франции скончался второй из близнецов Богдановых, прославившихся необычной внешностью

Игорь Богданов ушел из жизни через шесть дней после брата.
Ушли из жизни знаменитые французские братья-близнецы русского происхождения Игорь и Григорий Богдановы.
3 января не стало Игоря – он умер через шесть дней после смерти своего брата Григория. Как сообщает издание AFP в Twitter, 15 декабря братьев госпитализировали с коронавирусом. 28 декабря от осложнений от COVID-19 в больнице скончался Григорий Богданов. Его брат Игорь пережил близнеца на шесть дней. Знаменитостям было по 72 года.
Причины смерти Григория неизвестны. Указывается, что братья не были вакцинированы.
"В мире и любви, окруженный детьми и семьей, Игорь Богданов ушел в понедельник 3 января 2022 года", — говорится в заявлении родственников.
Отметим, что братья Богдановы на французском телевидении вели программы о научной фантастике и косметологии и были настоящими звездами.
Впрочем, большую популярность Игорю и Григорию принесла их необычная внешность. Одни считали, что братья стали жертвами неудачной пластики – у них неестественно увеличились подбородки и губы, появились массивные щеки, а также произошли другие метаморфозы в их виде.
Однако братья Богдановы какие-либо вмешательства пластического хирурга отрицали. Некоторые утверждают, что у близнецов стали проявляться признаки акромегалии – редкой болезни, сопровождающейся увеличением (расширением и утолщением) кистей, стоп, черепа, особенно его лицевой части.
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