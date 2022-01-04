Во Франции скончался второй из близнецов Богдановых, прославившихся необычной внешностью

Во Франции скончался второй из близнецов Богдановых, прославившихся необычной внешностью

Игорь Богданов ушел из жизни через шесть дней после брата.

Ушли из жизни знаменитые французские братья-близнецы русского происхождения Игорь и Григорий Богдановы.

3 января не стало Игоря – он умер через шесть дней после смерти своего брата Григория. Как сообщает издание AFP в Twitter, 15 декабря братьев госпитализировали с коронавирусом. 28 декабря от осложнений от COVID-19 в больнице скончался Григорий Богданов. Его брат Игорь пережил близнеца на шесть дней. Знаменитостям было по 72 года.

Причины смерти Григория неизвестны. Указывается, что братья не были вакцинированы.

"В мире и любви, окруженный детьми и семьей, Игорь Богданов ушел в понедельник 3 января 2022 года", — говорится в заявлении родственников.

Отметим, что братья Богдановы на французском телевидении вели программы о научной фантастике и косметологии и были настоящими звездами.

Братья Богдановы / Getty Images

Братья Богдановы / Getty Images

Впрочем, большую популярность Игорю и Григорию принесла их необычная внешность. Одни считали, что братья стали жертвами неудачной пластики – у них неестественно увеличились подбородки и губы, появились массивные щеки, а также произошли другие метаморфозы в их виде.

Братья Богдановы / Getty Images

Однако братья Богдановы какие-либо вмешательства пластического хирурга отрицали. Некоторые утверждают, что у близнецов стали проявляться признаки акромегалии – редкой болезни, сопровождающейся увеличением (расширением и утолщением) кистей, стоп, черепа, особенно его лицевой части.

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