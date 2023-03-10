Во Франции случайно нашли картину Брейгеля за 800 тысяч евро

Во Франции в частном доме была найдена редкая картина голландского художника Питера Брейгеля-младшего. Это одна из версий его знаменитой работы "Деревенский юрист" ("У нотариуса"). Семья владела полотном с 1900 года, но не знала, что это оригинал.

Об этом пишет The Guardian.

Брейгель-младший написал эту картину между 1615 и 1617 годами. Полотно было оценено в 800 тысяч евро. В семье его называли "Брейгелем", но даже не подозревали, что картина настоящая. Не так давно семья решила оценить свое имущество и пригласила эксперта Мало де Люссака. Он отправил картину на анализ в Германию, где ее подлинность подтвердили.

"Когда мы отправили ее в Германию на экспертную проверку, подтвердившую, что это Брейгель, они поняли важность того, что имели. Они попросили нас сфотографировать их перед картиной, с которой они жили все эти годы. Это было и смешно, и трогательно", – сказал де Люссак.

Ранее стало известно, что специалисты Национальной галереи Шотландии обнаружили на обороте картины Винсента Ван Гога "Голова крестьянки" ранее неизвестный автопортрет художника.

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