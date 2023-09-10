Во Франции среди ночи эвакуировали 150 жителей многоэтажек: что произошло

На юге Франции, в городе Мартиг, спасатели ночью эвакуировали около 150 жителей двух многоэтажек.

Об этом сообщает AFP.

Как пишет издание, людей эвакуировали из двух многоквартирных домов, построенных в 1970-х годах после того, как жители ночью забили тревогу из-за подозрительного треска и появления большой трещины в стене над лестницей между этажами. Квартиры в этих домах сдаются в аренду как социальное жилье.

"Был слышен треск и потом громкий "бум". Я сразу подумала, что это что-то вроде того, что произошло в Марокко (где произошло мощное землетрясение с жертвами — ред.)", — рассказала одна из жительниц.

Вокруг домов выставили периметр безопасности на случай обвала, людям не разрешили вернуться за вещами.

Большинство жителей смогли временно разместиться у родственников и друзей, остальным предложили место в спортзале.

По данным СМИ, три года назад городские власти предупредили управляющего об опасном состоянии здания и даже выделили средства на нужные работы, однако они так и не начались.

Компания-управитель социального жилья располагает около 33 тысячами зданий на юге страны, две трети из них в ближайшее время должны пройти серьезную реконструкцию.

Напомним, Дмитрий Медведев пригрозил США повторением теракта 9/11.

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