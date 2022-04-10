Во Франции стартовали выборы: Макрон и Ле Пен соревнуются за кресло в Елисейском дворце

Во Франции стартовали выборы: Макрон и Ле Пен соревнуются за кресло в Елисейском дворце

Одна из тем, определяющая ход волеизъявления – война России и Украины.

Во всей Франции в воскресенье, 10 апреля, открылись избирательные участки первого тура президентских выборов в стране. Участие в волеизъявлении могут принять 48 миллионов избирателей, которые будут выбирать одного из 12 кандидатов.

Как пишет Associated Press, участки закрываются в 18:00 по Киеву в большинстве мест, и в 20:00 в больших городах.

Президент Эммануэль Макрон претендует на второй пятилетний срок, имея серьезный вызов со стороны ультраправых, который представляет неизменная Мари Ле Пен, пытаясь противостоять и общенациональной апатии избирателей.

Кроме Макрона, среди известных фигур, борющихся за президентский Елисей, кандидат ультраправых Марин Ле Пен и крайне левый Жан-Люк Меланшон.

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Согласно опросам, как сообщается в сюжете ТСН, первым, чем будут управляться французы, делая свой выбор сегодня — покупательная способность населения и экономическая ситуация в стране. Второй важной темой, которая повлияет на голосование, французы называют войну в Украине. Это, очевидно, не мешает четверти французов отдавать голос за Ле Пен.

Если кто-нибудь не наберет больше половины общенациональных голосов, второй и решающий тур состоится в воскресенье, 24 апреля.