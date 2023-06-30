Во Франции третью ночь продолжаются протесты: массовые задержания и экстренное заседание правительства

Во Франции уже третью ночь подряд продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после убийства в пригороде Парижа 17-летнего парня. Этой ночью в столице и по всей стране было задержано более 600 человек.

Об этом пишет France24.

Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал новое экстренное заседание правительства после беспорядков в Париже. Макрон сократил поездку в Брюссель, где он участвует в саммите Европейского Союза для проведения правительственного заседания.

Тем временем на улице Франции вывели около 40 тысяч полицейских, которые успели арестовать 667 человек. В то же время 249 полицейских и жандармов получили ранения в ночь на пятницу.

Простесты во Франции не утихают / Фото: Associated Press

Протестующие атакуют общественные здания. В Лилле подожгли начальную школу и окружной офис. Правоохранители разгоняют людей слезоточивым газом.

В предыдущие дни участники беспорядков подожгли десятки автомобилей, перекрывали улицы, грабили магазины, забросали полицейских камнями и фейерверками, а в ответ получали дубинки и резиновые шары.

Сообщается, что в некоторых районах прекращена работа общественного транспорта.

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен исключил возможность введения во Франции чрезвычайного положения, однако подчеркнул, что "реакция государства будет жесткой".

"Когда нападают на школы, мэрии, полицейские участки и социальные центры, мы видим, что страдают именно жители рабочих кварталов. Это не просто политические символы", — сказал глава МВД.

Что произошло

27 июня в пригороде Парижа двое полицейских остановили желтый Mercedes, которым управлял 17-летний парень. Его остановили за нарушение ПДД. На видео, которое распространилось в социальных сетях, видно, что один из полицейских держал водителя на прицеле, и когда автомобиль тронулся — правоохранитель выстрелил.

Журналисты пишут, что французские официальные лица внимательно следят за ситуацией, поскольку подобные инциденты в прошлом приводили к массовым социальным беспорядкам. Министерство внутренних дел заявило, что количество случаев, когда водители игнорируют приказы полиции остановиться, резко возросло, и во время таких инцидентов полицейские часто сами становятся жертвами.

Справка:

По данным французских медиа, в прошлом году во время проверок на дорогах были убиты 13 человек. Во Франции в 2017 году изменили закон таким образом, что полицейские получили больше полномочий по использованию оружия.

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