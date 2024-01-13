Во Франции уничтожат 27 миллионов монет из-за ошибки в дизайне

Будут уничтожены монеты номиналом в 10, 20 и 50 центов.

Власти Франции приняли решение уничтожить 27 миллионов монет из-за того, что они по мнению Еврокомиссии нарушают требования Европейского союза.

Об этом сообщает Politico.

В сообщении указывается, что Парижский монетный двор выпустил монеты номиналом в 10, 20 и 50 центов с новым рисунком в ноябре 2023 года. Позже выяснилось, что на свете выпущенных монетах звезда флага ЕС была изображена неправильно.

По законам Евросоюза страны-члены имеют право изменять дизайн "национального" лица евроцентов каждые 15 лет, но перед этим они должны получить соответствующее разрешение от Еврокомиссии и проинформировать другие правительства об изменении в течение недели.

Власти Франции направили в Еврокомиссию неофициально связавшись по этому вопросу с Еврокомиссией в ноябре. Монетный двор не дождался разрешения и начал выпускать монеты.

В Минэкономики считают, что поскольку Monnaie (Парижский монетный двор) — самостоятельная публичная компания, а не часть французской администрации, то должна взять на себя расходы по перечеканке монет.

Фото момент, которые начали уничтожать, пока не публиковались.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шотландии с помощью металлоискателя обнаружили клад средневековых монет.

Кроме того, мы ранее информировали, что Нацбанк продлил срок обмена монет 1, 2 и 5 копеек.

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