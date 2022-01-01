В МВД Франции сообщили, что в стране в новогоднюю ночь хулиганы часто поджигают автомобили.

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 874 автомобиля. Полиция задержала 441 человека.

Об этом сообщает издание La Depeche.

По данным министерства внутренних дел Франции, в новогоднюю ночь хулиганы подожгли 874 автомобиля. Поэтому полиция уже задержала 441 человека, из которых 381 арестовали.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен рассказал, что в стране в новогоднюю ночь хулиганы часто поджигают чужие автомобили. Он добавил, что в 2019 году на Новый год было сожжено 1316 автомобилей. Тогда задержали 376 человек.

Новые годы в Mulhouse, Франции...



"Enrichers" атака правого инфаркта и Firefighters, burn cars and set off molotov cocktails...



Meanwhile, francouzsky citizens remain prisoners in their homes... pic.twitter.com/rQs9w8Vh4D — Amy Mek (@AmyMek) 1 января 2021

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