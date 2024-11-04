Во Франции в парижской электричке произошла потасовка с топорами

Один из пострадавших потерял несколько пальцев, а другой получил травму головы.

В понедельник, 4 ноября, во Франции на вокзале Озуа-ла-Феррьер произошла жестокая потасовка между группами, вооруженными ножами и топорами. Один из пострадавших потерял несколько пальцев, а другой получил травму головы.

Об этом сообщило издание Le Figaro.

Драка произошла около восьми утра в экспрессе RER, следовавшего из Парижа в Турнан-ан-Бри. Известно, что в поезд пришли около пятнадцати вооруженных людей.

"Некоторые были ранены. Одному из них отрезали несколько пальцев. Люди начали кричать и разбегаться в разные стороны", — заявил свидетель.

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По предварительной информации, инцидент произошел между враждующими группировками из разных городов. В результате конфликта четыре человека получили ранения — двое серьезных и двое легких. По информации местных СМИ, в драке принимали участие также несколько несовершеннолетних.

Глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс выразила обеспокоенность ростом бандитских "разборок" во Франции.

"Я призываю министров внутренних дел и юстиции объединить усилия, чтобы положить конец этой спирали безнаказанности и насилия. Я попросила SNCF предоставить запись видеонаблюдения, чтобы идентифицировать преступников..." — отметила политик в сообщении в социальной сети Х.

Напомним, в Грузии во время парламентских выборов произошла массовая драка возле центрального офиса оппозиционного "Национального движения".

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