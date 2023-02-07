Во Франции в тюрьму отправили украинца-любителя антиквариата: что произошло

Во Франции к 5 годам лишения свободы приговорили коллекционера, антиквара и арт-дилера Вадима Гужву. Мужчину обвинили в краже картины художника Поля Синьяка "Порт ля Рошель".

Об этом пишет artnews.com.

Гражданин Украины признан виновным в краже картины Синьяка. Также его подозревают в том, что он украл еще четыре дорогостоящих предмета искусства, среди которых картина Пьера Ренуара и древняя книга.

На суде Гужва своей вины не признал и заявил, что у полиции нет доказательств его причастности к преступлению.

Картину Синьяка стоимостью 1,5 млн долларов украли в 2018 году из Музея изящных искусств во французском городе Нанси. Тогда трое мужчин просто зашли в музей и канцелярским ножом срезали ее. В 2019 году эту картину нашли в Украине у подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева. Они сообщили, что к похищению ее причастен Гужва. Тогда украинца экстрадировали из Австрии, а в январе начали судить во Франции.

Остальные четыре картины, в похищении которых подозревают Вадима Гужву, до сих пор не удалось найти.

Свою "карьеру" Гужва начинал в Украине. Он украл из музея в Одессе картину Айвазовского. Тогда его задержали и на 6 лет отправили в тюрьму. Суд во Франции тоже признал любителя антиквариата виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы. Также он должен заплатить 300 тысяч евро компенсации.

Напомним, Украина вернула Франции украденную картину Поля Синьяка.

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