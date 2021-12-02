Во Франции вооруженный мужчина, одетый как ниндзя, напал на женщин-полицейских

Во Франции вооруженный мужчина, одетый как ниндзя, напал на женщин-полицейских

Полицейские были вынуждены применить оружие против агрессивного мужчины.

В городе Шербург на северо-западе Франции злоумышленник, одетый как ниндзя, совершил вооруженное нападение на женщин-полицейских. Мужчина ранил полицейских мечом возле АЗС.

Об этом пишет Reuters.

По информации полиции, как пишет издание, к тому же мужчина угнал авто и случил аварию, после чего он напал на двух полицейских, вызванных на место происшествия. Полицейские были вынуждены применить оружие против мужчины. Нападавший был трижды ранен офицерами полиции и в тяжелом состоянии доставлен в больницу на вертолете.

В полиции отвергли факт, что нападение было связано с терроризмом.

Напомним, в Нью-Йорке женщина залезла в вольер к льву и призналась ему в любви. Случилось это в зоопарке Бронкса, пишет NBC News.

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