Во Франции впервые зафиксировали более 100 тысяч новых COVID-больных

Во Франции впервые зафиксировали более 100 тысяч новых COVID-больных

Франция обновляет собственный рекорд по COVID-заболеваемости уже третий день подряд.

Во Франции в субботу, 25 декабря, количество новых случаев заболевания COVID-19 впервые с начала пандемии преодолело рубеж в 100 тысяч.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что за сутки в стране положительные результаты тестов на коронавирус получили 104 611 человек. Франция обновляет собственный рекорд по заболеваемости уже третий день подряд.

"Последние данные свидетельствуют о резком росте с начала месяца: 4 декабря число (инфицирований. — Ред.) впервые превысило 50 тысяч, и с тех пор постоянно росло", — указывают в издании.

На фоне быстрого распространения вируса ряд регионов ввел свои меры безопасности. В Савойе, в частности, ввели обязательное ношение масок как в помещениях общественных мест, так и на улице.

В понедельник, 27 декабря, французский президент Эммануэль Макрон проведет видеоконференцию с ключевыми членами правительства, в ходе которой обсудит возможность введения новых карантинных ограничений.

С начала пандемии во Франции от осложнений коронавирусной инфекции скончались 122 546 человек. Между тем, 76,5% населения уже полностью вакцинировались от COVID-19.

Напомним, что в пятницу Верховная комиссия по делам здравоохранения Франции (HAS) рекомендовала взрослым гражданам делать дополнительную прививку через три месяца после первичного курса вакцинации против COVID-19. Таким образом эксперты надеются сдержать распространение нового штамма коронавируса "Омикрон".

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.