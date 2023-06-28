Во Франции вспыхнули протесты, потому что полиция застрелила подростка за отказ остановить авто (видео)

Во Франции полицейские застрелили 17-летнего парня, не остановившего автомобиль по требованию, после чего вспыхнули масштабные протесты с поджиганием машин и запусками фейерверков.

Об этом сообщает BBC.

В Сети распространяется видео, на котором зафиксировано, как полицейский направляет пистолет на водителя автомобиля, после чего раздается выстрел.

Медики скорой помощи пытались реанимировать подростка на месте происшествия, однако вскоре он умер. Правоохранители задержали офицера, обвиняемого в выстрелах, по подозрению в убийстве.

На видео из соцсетей, подтвержденного информагентством AFP, заметно, как двое полицейских пытаются остановить авто. В машине во время стрельбы находились двое неизвестных. Один пассажир авто сбежал, а другого задержали и взяли под стражу.

В результате этого инцидента вечером 27 июня вспыхнули протесты в Нантере – районе, где был застрелен парень. Участники протестов поджигали машины и мусорные баки, разрушали автобусные остановки и запускали фейерверки возле отделения полиции. Для разгона протестующих силовики применили слезоточивый газ. Однако некоторые из протестующих всю ночь возводили баррикады.

Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что действия полицейского "вызывают вопросы". В то же время, он предположил, что правоохранитель мог чувствовать угрозу.

Во Франции устроили протесты после убийства полицейскими подростка за отказ остановить авто

Напомним, во Франции была застрелена 11-летняя британская девочка во время спора между двумя соседями из-за их садов.

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