Во Франции задержали более трех десятков лиц, связанных с русскоязычной мафией

Во Франции задержали более трех десятков лиц, связанных с русскоязычной мафией

После совершения 61 обыска силовики задержали 37 человек.

В Франции правоохранители пресекли деятельность транснациональной преступной структуры, связанной с русскоязычной мафией.

Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщили в микроблоге французской Национальной жандармерии в Twitter.

Отмечается, что злоумышленники, в частности члены армянских и грузинских преступных группировок, занимались незаконной торговлей сигаретами и похищенными автомобилями.

"Жандармы, поисково-спасательное подразделение города Амьен и Центральное управление по борьбе с преступностью (OCLDI) остановили деятельность транснациональной преступной структуры", — говорится в сообщении.

В общем после совершения 61 обыска силовики задержали 37 человек.

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