Во Франции задержали более трех десятков лиц, связанных с русскоязычной мафией

После совершения 61 обыска силовики задержали 37 человек.
В Франции правоохранители пресекли деятельность транснациональной преступной структуры, связанной с русскоязычной мафией.
Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщили в микроблоге французской Национальной жандармерии в Twitter.
Отмечается, что злоумышленники, в частности члены армянских и грузинских преступных группировок, занимались незаконной торговлей сигаретами и похищенными автомобилями.
"Жандармы, поисково-спасательное подразделение города Амьен и Центральное управление по борьбе с преступностью (OCLDI) остановили деятельность транснациональной преступной структуры", — говорится в сообщении.
В общем после совершения 61 обыска силовики задержали 37 человек.
Ранее 44 страны под эгидой США передали Москве вопросы об отравлении оппозиционера Алексея Навального на территории России в 2020 году. Таким образом международное сообщество выразило обеспокоенность "отсутствием прозрачности и сотрудничества со стороны РФ" в расследовании инцидента.